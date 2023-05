Feuerwehreinsatz Feuerwehr Essen will vier Autos aus dem Baldeneysee bergen

Essen. Die Feuerwehr Essen wird in der kommenden Woche vier versunkene Pkw aus dem Baldeneysee bergen. Was im Vorfeld über die Aktion bekannt ist.

Die Essener Feuerwehr rückt in der kommenden Woche zu einem spektakulären und nicht alltäglichen Einsatz zum Baldeneysee aus. Der Einsatz wird mehrere Tage dauern, gilt es doch gleich vier Autos zu bergen, die im See versunken sind.

Drei der vier Fahrzeuge waren von Helfern der DLRG bei der Erprobung eines neuen Sonargerätes eher zufällig entdeckt worden. Den vierten Pkw, einen Kleinwagen, fanden Feuerwehrtaucher auf dem Grund des Sees unweit des Regattaturms.

Unklar ist, wie lange die Fahrzeuge schon im Baldeneysee liegen

Unklar ist, wie lange die Fahrzeuge schon im Baldeneysee liegen. Ebenso, wie und warum sie dort hingelangt sind. Ob sie möglicherweise im See illegal entsorgt wurden, oder ob es möglicherweise einen kriminellen Hintergrund gibt, bleibt also vorerst Spekulation. Denkbar wäre auch, dass das Hochwasser im Sommer 2021 dabei eine Rolle gespielt hat. Aufschluss geben womöglich erst die Fahrgestellnummern.

Das hochauflösende Sonargerät des DLRG ist Bestandteil der Ausrüstung eines neuen Bootes mit dem Namen Sophia, eine Spende der Kruppstiftung, das im vergangenen Jahr in Dienst gestellt wurde. „Es ist erstaunlich, was man mit dem Gerät alles findet“, sagt Andreas Wieser, stellvertretender Bezirksleiter der DLRG.

Bei der Bergung der Wagen kommen Taucher und schweres Gerät zum Einsatz

Bei einem der Wagen könnte es sich seiner Einschätzung nach um ein altes Modell eines Fiat 500 handeln. An einer anderen Stelle sei eine Limousine älteren Baujahres zu erkennen, die zur Hälfte im Schlick versunken sei.

Bei der Bergung der Fahrzeuge kommen Taucher und schweres Gerät zum Einsatz. Am Freitag (12.5.) will die Feuerwehr den letzten Wagen bergen – oder das, was davon noch übrig ist. (schy)

