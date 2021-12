Feuerwehr Essen: Wieder retten Rauchmelder Menschenleben

Die Essener Feuerwehr im Einsatz: Donnerstagabend (16. Dezember) brannte es in einer Wohnung im Nordviertel, zum Glück blieb die 74 Jahre alte Bewohnerin unverletzt.

Essen. Die Bewohnerin (74) einer Wohnung in Essen hatte großes Glück: Der Rauchmelder schreckte die Nachbarn auf, diese alarmierten die Feuerwehr.

Wieder hat ein Rauchmelder Menschenleben gerettet – dieses Mal im Essener Nordviertel: Eine 74 Jahre alte Essenerin sei am späten Donnerstagabend unverletzt aus ihrer brennenden Wohnung befreit worden, so Feuerwehrsprecher Christoph Riße.

Um 22.53 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr. Sie hatten nicht nur einen Feuerschein in der Wohnung im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses gesehen, sehr deutlich sei auch das Piepen von Rauchwarnmeldern zu hören gewesen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. Anwohner gaben an, dass sich in der Wohnung eine ältere Dame aufhalte. Umgehend gingen zwei Trupps über den Treppenraum und über eine tragbare Leiter in die Wohnung. Schnell fand der Trupp im leicht verrauchten Schlafzimmer die 74-jährige Bewohnerin.

Feuerwehr lobt die Aufmerksamkeit der Nachbarn

Im Zimmer brannte der Teppich auf einer Fläche von rund einem Quadratmeter, aber er drohte auf Einrichtungsgegenstände und Möbel überzugreifen. Mit einem Kleinlöschgerät konnte der Brand schnell gelöscht und die Bewohnerin in Sicherheit gebracht werden. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen durfte sie wieder zurück in ihre Wohnung.

Ohne Rauchmelder und die Aufmerksamkeit der Nachbarn wäre dieser Einsatz sicher nicht so glimpflich abgelaufen, betont der Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund eine Stunde im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

