Feuerwehr Essen rückt zu Küchenbrand in Altendorf aus

Essen. Eine Mieterin einer Wohnung an der Wordstraße in Altendorf rettete sich und ihre beiden Hunde. Feuerwehr löscht brennende Kaffeemaschine.

Einen Küchenbrand hat die Feuerwehr Essen am Donnerstagmorgen in einer Wohnung an der Wordstraße in Altendorf gelöscht.

Wie die Behörde berichtete, hatte die Bewohnerin die Räume bereits verlassen. Sie und ihre beiden Hunden blieben unverletzt.

Ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr wurde in die betroffene Wohnung geschickt. Eine brennende Kaffeemaschine konnte mit einigen Litern Wasser aus der hauseigenen Spüle gelöscht werden. Im Anschluss wurden die Räume quergelüftet. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

Die Brandursache ist unklar. Die Kripo ermittelt.

