Feuerwehr Essen rückt zu Brand in Dönerladen aus

Einsatz für die Essener Feuerwehr in einem Imbiss am Dienstagabend.

Essen. Im Küchenbereich einer Dönerbude in Essen-Katernberg hat es am Dienstagabend gebrannt. Die Gelsenkirchener Straße war kurzzeitig gesperrt.

Die Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Brand in einem Dönerladen an der Gelsenkirchener Straße in in Essen-Katernberg rausgefahren. Laut Leitstelle der Polizei wurden die Rettungskräfte um 20.48 Uhr über das Feuer in dem Imbiss informiert. Zwar läuft der Einsatz noch, aber die Lage sei unter Kontrolle. Personen seien nicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen nach, sei das Feuer im Küchenbereich ausgebrochen. Zwischenzeitlich war die Gelsenkirchener Straße gesperrt. (red)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen