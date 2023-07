Feuerwehr Essen rettet offenbar verwirrten Mann von Hausdach

Bei einem Einsatz im Essener Stadtteil Kray rettete die Feuerwehr in der Nacht von Samstag auf Sonntag (1./2. Juli) einen Mann von einem Hausdach.

Essen. Die Feuerwehr Essen hat am Samstag einen Mann vom Dach eines Mehrfamilienhauses gerettet. Es habe sich um einen medizinischen Notfall gehandelt.

Glimpflich endete am späten Samstagabend (1. Juli) ein Feuerwehreinsatz in Essen. Auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Kray wurde gegen 22.20 Uhr ein Mann entdeckt, der sich laut einem Augenzeugen in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Feuerwehr Essen bestätigt nur, dass es sich um „einen medizinischen Notfall“ gehandelt habe.

Feuerwehr setzte Drehleiter ein

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten den Mann mittels einer Drehleiter von dem Hausdach. Man habe den Geretteten anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dass er in einer psychiatrischen Abteilung untersucht werden sollte, wie es er Augenzeuge sagt, mochte die Feuerwehr mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte des Betroffenen nicht bestätigen.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen