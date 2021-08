Feuerwehr Essen rettet eingeklemmte Frau durch Heckklappe

Essen-Kettwig. Feuerwehr-Einsatz in Essen-Kettwig am Mittwochmittag: Eine Frau befand sich in einer misslichen Lage – sie saß im Auto in einer Böschung fest.

Gleich mit mehreren Einsatzwagen rückte die Feuerwehr Essen am Mittwoch, 4. August, gegen 13 Uhr zur Straße Mühlendycksweg/ Ecke Neckarstraße in Kettwig auf der Höhe aus. Aus bisher unbekannter Ursache verlor dort eine Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug – und fuhr eine Böschung hoch.

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Rund um eingezäunt, war die Frau nun in ihrem Wagen in dem dichten Grün eingeschlossen. Die Feuerwehrkräfte mussten sie über die Heckklappe des Autos retten. Sie kam mit einem schon vor Ort wartenden Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zur Verletzung können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen