Feuerwehr Essen rettet Autofahrerin nach Unfall auf der A40

Nach einem Unfall auf der A40 in Essen ist eine 19-Jährige aus ihrem Auto befreit und in ein Krankenhaus transportiert worden.

Essen. Eine 19-Jährige ist in Höhe der Ausfahrt Essen-Huttrop nach einem Unfall aus ihrem Auto befreit worden. Autobahn in Richtung Bochum gesperrt.

Nach einem Alleinunfall auf der A40 in Höhe der Ausfahrt Essen-Huttrop haben Einsatzkräfte der Feuerwehr Essen am Dienstagmorgen eine 19-Jährige aus ihrem Auto gerettet. Unter Begleitung eines Notarztes wurde die junge Frau in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach dem Unfall gegen 8.15 Uhr wurde die Autobahn zwischen 8.40 und 9 Uhr in Fahrtrichtung Bochum gesperrt.

Um die Verletzte möglichst patientenschonend aus dem Auto zu bekommen, entfernte Feuerwehrleute die Türen des Wagens, während ein Notarzt die Frau versorgte, sagte Feuerwehrsprecher Christoph Riße.

Vermutlich war die Autofahrerin in die Leitplanken geraten. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen Alleinunfall ohne weitere Beteiligte. (j.m.)

