Die Feuerwehr Essen musste am Sonntag ein Feuer in einer Wohnung in der Großenbruchstraße löschen. (Symbolbild)

Feuer Feuerwehr Essen löscht Wohnungsbrand in Großenbruchstraße

Essen. Die Feuerwehr Essen wurde zu einem Wohnungsbrand in die Großenbruchstraße gerufen. Nachbarn gaben an, es könnten noch Personen im Gebäude sein.

Zu einem Wohnungsbrand wurde die Feuerwehr Essen am Sonntagnachmittag (10. Oktober) in die Großenbruchstraße gerufen. Ein aufmerksamer Passant setzte die Leitstelle der Feuerwehr Essen darüber in Kenntnis, dass die Erdgeschosswohnung des Eckhauses stark verraucht sei.

Den Einsatzkräften vor Ort gaben die Nachbarn an, dass möglicherweise noch Personen in der Wohnung seien – was sich laut Feuerwehr aber zum Glück nicht bestätigte. Das brennende Mobiliar konnte schnell gelöscht werden.

Essener Kriminalpolizei hat nach Wohnungsbrand Ermittlungen übernommen

Nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen im Treppenhaus konnten die Anwohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, der Freiwilligen Feuerwehr Borbeck und dem Rettungsdienst für rund eine Stunde im Einsatz.

