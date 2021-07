Feuerwehr Essen löscht Sperrmüllbrand in Lagerhalle

Essen. Sperrmüll ist am späten Montagabend in einer Lagerhalle in Brand geraten. Die Feuerwehr Essen rückte ins Nordviertel zur Helenenstraße aus.

In einer Lagerhalle hat es am Montagabend im Essener Nordviertel gebrannt. Die Feuerwehr rückte laut einer Mitteilung um 22.12 Uhr zur Helenenstraße aus. Schon beim Eintreffen erkannten die Kräfte einen Flammenschein innerhalb der Halle mit den Ausmaßen von 25 x 25 Metern.

Zwei Angriffstrupps entdeckten im Inneren die Ursache: Sperrmüll war in Brand geraten, den die Kräfte schnell löschen konnten.

Weitere zwei Trupps durchsuchten den Gebäudekomplex, an den ein leerstehendes Autohaus grenzt, was durch den Brand verraucht war. Personen befanden sich nicht mehr in dem Gebäude. Warum es zu dem Feuer in der Lagerhalle gekommen war ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

