Feuerwehr Essen löscht Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Essen Die Feuerwehr musste einen Kellerbrand in Essen-Bochold löschen. Die Bewohner konnten nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren.

Glimpflich verlief ein Kellerbrand in Essen-Bochold am Samstag, 9. Januar: Um 18.05 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Essen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus am Erdweg gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war laut Feuerwehr eine Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss, die sich über den Treppenraum ausbreitete, sichtbar.

Brand nach kurzer Zeit gelöscht

Die Bewohner des Erdgeschosses hatten das Gebäude bereits unverletzt verlassen und wurden dem Rettungsdienst zur Betreuung übergeben. Der Treppenraum wurde unverzüglich mittels Überdruckbelüftung entraucht. Weitere Anwohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben, da kein Rauch in diese eingedrungen war, teilt die Feuerwehr mit. Der Brand im Keller sei dann nach kurzer Zeit gelöscht worden.

Anschließend seien die Wohnungen im Erdgeschoss quergelüftet worden, so dass alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Zur Ermittlung der Brandursache sei die Einsatzstelle an die Polizei übergeben worden. Am Einsatz beteiligt gewesen seien zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Essen und die Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck.

