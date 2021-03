Feuerwehr Essen löscht einen Küchenbrand in Burgaltendorf

Essen. In einem Wohnhaus an der Worringstraße brannte es in einem Dachgeschoss. Glücklicherweise befand sich niemand in der Wohnung. Ursache unklar.

Ein Küchenbrand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Worringstraße in Essen-Burgaltendorf hat am Sonntag für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist unklar.

Wie die Feuerwehr am Montag berichtete, hatten Anrufer gegen 17 Uhr Rauch im Treppenhaus bemerkt. Wie die ersten Einsatzkräfte feststellten, befand sich die Quelle des Qualms unterm Dach.

Da nicht auszuschließen war, dass sich dort noch Bewohner befinden könnten, wurde umgehend ein Trupp unter Atemschutz und einem C-Rohr in die Wohnung geschickt. Parallel öffneten Kräfte auf einer Drehleiter ein Dachfenster.

Glücklicherweise befand sich niemand in der Wohnung. Der Brand in der Küche war schnell gelöscht. Alle übrigen Bewohner hatten das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, dem Rettungsdienst sowie der Freiwilligen Feuerwehr Burgaltendorf für rund zwei Stunden im Einsatz.