Einsatz Feuerwehr Essen löscht Brand in einem Mehrfamilienhaus

Essen-Frohnhausen. Die Feuerwehr Essen hat im 1. OG eines Mehrfamilienhauses einen Zimmerbrand gelöscht. Die Einsatzkräfte waren nach Frohnhausen ausgerückt.

Die Feuerwehr Essen ist am Montagmittag (19.9.) zu einem Zimmerbrand in die Leipziger Straße ausgerückt. Laut einer Mitteilung hatte zuvor ein Anrufer den Notruf 112 gewählt und von einem Brand in einem Mehrfamilienhaus berichtet.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort in Frohnhausen eintrafen, konnten sie zunächst nur eine leichte Rauchentwicklung auf der Vorderseite des Gebäudes ausmachen. Auf der Rückseite drang aber dichter schwarzer Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss.

Feuerwehr Essen: Einsatzkräfte können Brand schnell löschen

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der Wohnung befinden, ging umgehend ein Trupp zur Menschenrettung ins erste OG. Ein weiterer Trupp kontrollierte das Treppenhaus.

Während Feuerwehrleute im Gebäude waren, meldete sich der Bewohner der Brandwohnung bei der Einsatzleitung, so die Feuerwehr: „Er gab an, dass sich keine weiteren Personen in der Wohnung befinden. Alle anderen Bewohner hatten das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen.“

Das Feuer konnte im Anschluss an diese Information schnell gelöscht werden und das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht werden. Die Leipziger Straße war während des Feuerwehreinsatzes voll gesperrt. Insgesamt waren die Kräfte rund zwei Stunden lang im Einsatz. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

