Der Brand in einem Hochhaus in Essen-Horst war an der Elektrounterverteilung entstanden.

Blaulicht Feuerwehr Essen löscht Brand in einem Hochhaus in Horst

Essen. Die Feuerwehr wurde zu einem Brand in einem Hochhaus in Essen-Horst gerufen. Das Feuer war an der Elektrik entstanden. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Essen wurde am Sonntag, 22. Oktober, um 4.14 Uhr zu einem verrauchten Mehrfamilienhaus in Essen-Horst gerufen. In der dritten Etage des achtgeschossigen Gebäudes an der Hermann-Rotthäuser-Straße war es zu einem Brand in einer Elektrounterverteilung im Flur gekommen. Das Feuer selbst konnte schnell mit einem Kohlendioxid-Feuerlöscher gelöscht werden, so die Feuerwehr.

Die Feuerwehr Essen war zwei Stunden im Einsatz

Der Brandrauch hatte sich allerdings auf alle über der Brandetage liegenden Flurbereiche ausgebreitet. Zur Entrauchung wurden vier Trupps unter Atemschutz mit mehreren Hochleistungslüftern eingesetzt. Verletzt wurde niemand. Zwei Personen wurden während des Einsatzes in ihren Wohnungen betreut. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, der Freiwilligen Feuerwehr Horst-Eiberg, dem Führungsdienst und Rettungsdienst für rund zwei Stunden im Einsatz.

