Feuerwehr Essen crasht Autos - mit martialischer Maschine

Essen. Die Feuerwehr Essen ist die bundesweit erste, die mit einem neuen Crash-System Unfallschäden besonders realitätsnah simulieren kann.

Unfälle aller Art simulieren - kein Problem. Mittels martialischem Druck Autos wie Konservenbüchsen eindrücken, verformen und quetschen, bis der Dummy im Innenraum so richtig gemein eingeklemmt ist - auch kein Thema: Allerlei Unfallfolgen und -szenarien lassen sich mit einer technischen Wuchtbrumme simulieren, die die Feuerwehr Essen als bundesweit erste Behörde ihrer Art ihr Eigen nennen kann. Ein rund 100.000 Euro teures hydraulisches Crash-System der Firma Weber Rescue ist auf der Hauptwache an der Eisernen Hand eingetroffen.

Die Weltneuheit macht die praktische Ausbildung und regelmäßige Übung zur Rettung von Unfallopfern in einer bislang nicht gekannten Realitätsnähe möglich. Denn so ziemlich alle Arten von Schadensbildern durch Kollisionen wie Front-, Seiten-, Dach- oder Heckunfällen an Pkw, Transportern oder Lkw, verspricht der Hersteller, können unterstützt von vier ausfahrbaren Hydraulikzylindern unter reichlich Pumpendruck nachgestellt werden. So werden die Rettungskräfte in die Lage versetzt, sich besser auf Einsätze mit technischen Hilfeleistungen vorzubereiten. Indem sie die richtigen Handgriffe trainieren, können sie künftig gezielter Verletzte schonend befreien und versorgen in Situationen, in denen es zuweilen auf jede Sekunde ankommt.

Die Ausbildung an dem Crash-System hat bereits begonnen

In einer technischen Beschreibung heißt es dazu: „Alle Simulationsergebnisse werden durch vier Zylinder mit unterschiedlichen Stempeln erzielt, durch das Verstellen des Drucks können verschiedene Zerstörungsgrade simuliert werden. Zur Simulation des Seitenaufpralls stehen Auffahrrampen und eine Verlängerung, die in eine Führungsschiene eingehängt wird, zur Verfügung. Durch eine Distanzbox können unterschiedliche Längen und Breiten der Fahrzeuge abgedeckt werden.“

Auch wenn die Ausbildung an dem Crash System bereits begonnen hat - für die Feuerwehr Essen ist das Ganze noch eine geheime Kommandosache. Erst am Donnerstag will die Behörde auf ihren Social-Media-Kanälen öffentlich machen, was es mit der neuen Technik auf sich hat.

