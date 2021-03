Feuerwehr Essen befreit jungen Rehbock aus misslicher Lage

Feuerwehrkräfte befreiten in Essen einen jungen Rehbock, der sich in einem Zaun verfangen hatte.

Essen. Das Tier hatte sich mit seinen Hinterläufen in den Maschen eines Zaunes in Kettwig verfangen. Eine Spaziergängerin alarmierte die Rettungskräfte.

Einsatzkräfte der Essener Feuerwehr haben am Donnerstagmorgen einen jungen Rehbock aus einer misslichen Lage befreit: Bei dem Versuch, einen etwa einen Meter hohen Zaun an der Pierburg in Kettwig zu überspringen, verfing sich das Tier mit den Hinterläufen in den Maschen. Alles heftige Strampeln nutzte nichts, der Bock kam nicht frei.

Zum Glück entdeckte ein Spaziergängerin den hilflosen jungen Kerl und alarmierte die Feuerwehr. Kräfte der Feuerwache Rüttenscheid beruhigten das Tier und befreiten es mit Hilfe eines Seitenschneiders. Der „Hüpfer“ blieb bei seiner unfreiwilligen Notbremsung unverletzt und raste davon.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschfahrzeug und dem zuständigen Jagdaufsichtsberechtigten für eine Stunde im Einsatz. Die ebenfalls alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kettwig wurden vor Ort nicht mehr benötigt.