Feuerwehr Essen befreit Eingeklemmten in der Weststadthalle

Essen. Die Feuerwehr Essen hat am Samstag (9.9.), einen Arbeiter befreit, dessen Hand zwischen Hubsteigerkorb und einem Stahlträger eingeklemmt war.

Zu einem Arbeitsunfall kam es am Samstag, 9. September, um 12.53 Uhr in der Essener Weststadthalle. Das meldet die Essener Feuerwehr. Die ersten Einsatzkräfte sahen einen Hubsteiger innerhalb der Halle stehen. Der Arbeiter befand sich in zehn bis zwölf Metern Höhe im Korb eines Arbeitsgerätes und war mit seiner Hand zwischen Korb und einem Stahlträger der Halle eingeklemmt.

Der Hubsteiger hatte vermutlich einen Defekt und wurde umgehend mit einem „Not-Aus“ Schalter außer Betrieb genommen. Glücklicherweise befanden sich laut Feuerwehr zwei weitere Arbeitsbühnen in der Halle, wovon eine umgehend für den Transport von Notarzt und Notfallsanitäter genutzt werden konnte.

Nachdem der Patient in der Höhe erstversorgt und mit Schmerzmitteln versorgt war, konnte die Rettung geplant werden. Aufgrund der Hallenkonstruktion sowie Lichtinstallationen konnten weitere Arbeitsbühnen nicht in unmittelbarer Nähe zu dem Arbeiter aufgebaut werden.

Feuerwehr Essen war im Westviertel rund eine Stunde im Einsatz

Auch der Korb, in dem sich der Patient befand, konnte nicht betreten werden, um nicht noch weiteren Druck auf die Verletzung auszuüben. Auch die Drehleiter konnte in der Halle nicht genutzt werden. Mit Hilfe einer tragbaren ausziehbaren Leiter wurde dann der Zugang zum Patienten für die Höhenretter der Essener Feuerwehr ermöglicht.

Die zweite Arbeitsbühne wurde für den Materialtransport genutzt. So konnten alle eventuell benötigten Geräte zur technischen Hilfeleistung in die Höhe befördert werden. Zwei Höhenretter gelangten über die Stahlträger zu dem Patienten. Durch den Einsatz von Holzkeilen konnte der Patient befreit und im Anschluss mit der bereits parallel zu ihm befindlichen Arbeitsbühne nach unten gefahren werden.

Der Patient wurde mit einem Rettungswagen und Notarztbegleitung in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug, dem Hilfeleistungszug der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Mitte, einem Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund eine Stunde im Einsatz.

