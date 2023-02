Feuerwehr bekämpft Küchenbrand in Essen-Borbeck

Die Feuerwehr musste einen Küchenbrand an der Gerichtsstraße in Essen-Borbeck bekämpfen.

Essen. Bei einem Brand an der Gerichtsstraße in Essen-Borbeck kam ein Hausbewohner mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Bei einem Küchenbrand am Sonntag, 26. Februar, gegen 12.30 Uhr, an der Gerichtsstraße in Essen-Borbeck ist laut Feuerwehr Essen eine Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, hätten sich alle Bewohner bereits außerhalb des Hauses befunden. Die betroffene Wohnung war stark verraucht. Ein Löschzug und die Freiwillige Feuerwehr Essen-Borbeck seien in Borbeck im Einsatz gewesen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen