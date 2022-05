Feuerwehr bei Küchenbrand in Essen-Huttrop: zwei Hunde tot

Essen. Menschen wurden nicht verletzt. Aber zwei Hunde, die zunächst noch von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet worden waren, starben kurz darauf.

Bei einem Küchenbrand sind in Essen-Huttrop am Dienstag zwei Schäferhunde gestorben. Die Feuerwehr war am späten Nachmittag unter Atemschutz in eine verrauchte Wohnung (2. OG) eines Mehrfamilienhauses gegangen. Personen wurden nicht angetroffen, sehr wohl aber die beiden Tiere, die zunächst aus der Wohnung gerettet wurden, dann aber starben.

Wie Feuerwehrsprecher Christoph Riße auf Anfrage bestätigte, traf der Besitzer der Schäferhunde während des laufenden Einsatzes an der Olbrichstraße ein. Der Mann stand unter Schock, nachdem er die Nachricht erfahren hatte. Andere Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen vor Ort.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen