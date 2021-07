Feuerwehr an Frohnhauser Förderschule – niemand verletzt

Am Rheinisch-Westfälischen Berufskolleg gab es am Freitag einen Feuerwehr-Einsatz: eine Chemiekalie musste entsorgt werden.

Wegen eines Feuerwehr-Einsatzes am Rheinisch-Westfälischen Berufskolleg in Frohnhausen musste die Kerckhoffstraße am Freitagvormittag kurzzeitig gesperrt werden. Offenbar bei Aufräum-Arbeiten in den Chemie-Räumen der Schule war ein undichter Behälter mit Chemikalien aufgefallen. Die Feuerwehr kam, um die Mittel umzufüllen und abzutransportieren.

Gefährdet oder gar verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Das Rheinisch-Westfälische Berufskolleg ist Deutschlands größte Förderschule für Hörgeschädigte.

