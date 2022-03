Fotofahndung Feuerlöscher in Bürohaus entleert - Polizei Essen fahndet

Essen. Zwei Unbekannte haben Löschpulver in einem Gebäude in Steele versprüht. Dadurch sind auf gleich drei Etagen Sachschäden entstanden.

Zwei unbekannte Vandalen haben in einem Bürohaus in Essen-Steele mutwillig einen Feuerlöscher entleert und Sachschäden auf drei Etagen des Gebäudes hinterlassen.

Wer diesen... Foto: Polizei Essen

Die Polizei Essen fahndet nun mit Fotos einer Überwachungskamera nach den Unbekannten, die am 22. Dezember gegen 18.50 Uhr ihr Unwesen in dem Firmensitz am Kaiser-Otto-Platz trieben.

...oder diesen Unbekannten erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden Foto: Polizei Essen

Wer die jungen Männer erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

