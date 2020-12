Wohnungsbrand am Montag (7.12.) im Essener Nordviertel: An der Lützowstraße brannte es im Dachgeschoss.

Nordviertel Feuer in Essener Wohnhaus: Mutter und Kind (10) verletzt

Essen-Nordviertel. Im Nordviertel in Essen sind bei einem Brand eine Mutter und ihr Junge verletzt worden. Ohne Blessuren blieben eine Katze und eine Vogelspinne.

Im Essener Nordviertel ist am Montagnachmittag an der Lützowstraße ein Feuer ausgebrochen. Im Kinderzimmer einer Dachgeschosswohnung des dreieinhalbgeschossigen Wohnhauses gerieten laut Feuerwehr Möbel in Brand, ein Zehnjähriger wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Seine Mutter (34), ebenfalls durch Brandrauch verletzt, begleitete ihn. Die Familienkatze kam per Löschfahrzeug zu einem Altenessener Tierarzt. Eine Spinne – vermutlich eine Vogelspinne – blieb augenscheinlich unverletzt. Als das Feuer gelöscht war, folgten umfangreiche Kontrollen der benachbarten Wohnungen und des Dachbodens auf eingedrungenes Rauchgas, sie blieben ohne Befund. Die Brandwohnung gilt als unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens, die Brandursache sind unklar.