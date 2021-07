In einem Supermarkt des Kronenberg Centers im Essener Westviertel hat es gebrannt.

Feuerwehr Feuer in Essener Supermarkt sorgt für stundenlangen Einsatz

Essen. Drei Stunden lang beschäftigte ein Brand in einem Supermarkt des Kronenberg Centers die Feuerwehr. Ein Kühlaggregat war in Flammen aufgegangen.

Ein Feuer in einem Supermarkt des Kronenberg Centers im Essener Westviertel hat in der Nacht zum Freitag für Alarm gesorgt. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Kühlaggregat in Brand geraten, berichtete die Feuerwehr, die rund drei Stunden im Einsatz war. Verletzt wurde niemand.

Wie Feuerwehrsprecher Christoph Riße am Morgen berichtete, wurden die Kräfte um kurz nach Mitternacht über die automatische Brandmeldeanlage des Komplexes an der Haedenkampstraße alarmiert. Beim Eintreffen hatten bereits mehrere Rauchmelder ausgelöst. Ein Trupp konnte eine Verrauchung der Verkaufsräume eines Supermarktes erkennen, der aktuell umgebaut wird.

Vier Trupps unter Atemschutz waren im Einsatz

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten bereits erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher und einem Wandhydranten unternommen. Sie konnten eine Ausbreitung zwar verhindern, den Brand jedoch nicht final bekämpfen.

Für die Nachlöscharbeiten mussten Teile des Kühlaggregates auseinandergebaut werden, um an die letzten Glutnester zu kommen. Im Anschluss kamen mehrere Hochleistungslüfter zum Einsatz um die Verkaufsräume zu entrauchen. In Summe wurden vier Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen und einem Rettungswagen vor Ort.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen