Die Essener Feuerwehr musste Freitagabend zu einem Einsatz in einem Seniorenheim in Bergerhausen ausrücken. Einsatzkräfte kontrollieren mit der Drehleiter den betroffenen Bereich.

Feuer in Essener Seniorenheim - Bewohnerin schwer verletzt

Essen. Bei einem Feuer in einem Seniorenheim in Bergerhausen erleidet eine Bewohnerin schwere Brandverletzungen. Ihre Kleidung stand in Flammen.

Schwere Brandverletzungen erlitt am Freitagabend die Bewohnerin eines Seniorenheimes in Essen-Bergerhausen. Aus noch ungeklärter Ursache stand die Kleidung der Frau in Flammen.

Wie die Essener Feuerwehr berichtet hatte gegen halb zehn am Freitagabend die Brandmeldeanlage des Seniorenheims an der Straße Obere Fuhr Alarm geschlagen. Zeitgleich erhielt die Leitstelle mehrere Anrufe vom Pflegepersonal, das von einer Bewohnerin mit brennender Kleidung berichtete, aber bereits gelöscht sei.

Feuerwehr lobt Pflegepersonal des Seniorenheims

„Dem beherzten Einsatz des Pflegepersonals ist zu verdanken, dass keine weiteren Personen verletzt wurden“, lobt ein Sprecher der Feuerwehr das Verhalten der Mitarbeiter in der Einrichtung. Geistesgegenwärtig hätten sie alle Bewohner aus dem betroffenen leicht verrauchten Brandabschnitt evakuiert. Die verletzte Bewohnerin kam mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus. Eine Seelsorgerin betreute das involvierte Pflegepersonal.

Nachdem die Feuerwehrleute den betroffenen Bereich belüftet hatte, um den Brandrauch zu beseitigen, konnten alle Bewohner in die Einrichtung zurückkehren. Die Kriminalpolizei untersucht nun, wie es zu dem Brand kam.