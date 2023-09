Feuer in Essener Keller: Waren Batterien die Brandursache?

Essen. Ein Kellerbrand hat die Feuerwehr in Schonnebeck beschäftigt. Bewohner flüchteten vor dem Rauch aus dem Haus am Hofkamp. Die Polizei ermittelt.

Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Essen-Schonnebeck hat am Mittwochabend für einen etwa zweistündigen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Bewohner des Gebäudes am Hofkamp hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Wie die Feuerwehr am Donnerstag berichtete, wurde die Leitstelle gegen 23.30 Uhr von Anrufern über das Feuer in dem Keller informiert. Der Treppenraum sei bereits verraucht. Die Feuerwehr setzte mehrere Trupps unter Atemschutz zur Kontrolle des Gebäudes und zur Brandbekämpfung ein. Mit einem handgeführten Strahlrohr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurde das Gebäude durch umfangreiche Lüftungsmaßnahmen entraucht.

Im betroffenen Abschnitt des Kellers waren unter anderem Akkus für den Modellbau gelagert. Ob die Batterien den Brand verursacht haben, ist aber unklar. Die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, diversen Sonderfahrzeugen, dem Führungsdienst, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Stoppenberg, sowie dem Rettungsdienst für rund zwei Stunden vor Ort.

