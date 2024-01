Feuer in Essener Hochhaus-Wohnung ausgebrochen

In einer Wohnung in diesem Haus an der Straße „Im Haferfeld“ war ein Feuer ausgebrochen.

Essen Die Feuerwehr musste am Donnerstag zu einem Hochhaus in Freisenbruch. Dort war ein Feuer ausgebrochen.

Wegen eines mutmaßlichen Defektes in einem Strom-Schaltkasten ist am Donnerstag Mittag in einer Wohnung an der Straße „Im Haferfeld“ (Freisenbruch) ein Feuer ausgebrochen. Die Wohnung liegt im Dachgeschoss eines Hochhauses. Das Feuer konnte jedoch schnell gelöscht werden. Weil es allerdings nach Angaben der Feuerwehr zu einer erheblichen Rauchentwicklung kam, ist die Wohnung jetzt fürs Erste nicht bewohnbar.

Verletzt wurde niemand

Für die beiden Bewohnerinnen werde derzeit eine neue Unterkunft gesucht, heißt es. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

