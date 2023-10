Feuer in Essener Flüchtlingsheim - Ursache ist rätselhaft

In der Flüchtlingsunterkunft an der Lerchenstraße in Essen-Bredeney hat es gebrannt.

Essen. Ein Zimmer in der städtischen Unterkunft an der Lerchenstraße in Bredeney ist ausgebrannt. Die Polizei Essen sicherte Spuren und ermittelt.

Ein Zimmerbrand in dem Flüchtlingsheim an der Lerchenstraße in Essen-Bredeney hat am Mittwochmittag einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Zimmer brannte dennoch komplett aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, sagte Polizeisprecher René Bäuml. Dennoch behandelten die Rettungskräfte eine Mitarbeiterin der Unterkunft, die die Flammen löschen wollte, und einen Bewohner wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung.

War es Zündelei, Fahrlässigkeit oder eine technische Ursache? Wodurch der Brand ausgelöst wurde, ist bislang unklar. Die Polizei hat Spuren gesichert und ermittelt.

Gegen 12.44 Uhr ging der Feueralarm auf der Leitstelle ein. Zahlreiche Kräfte eilten mit zwei Löschzügen, diversen Sonderfahrzeugen und dem Führungsdienst zum Einsatzort. Es war ein Zimmer im Erdgeschoss der Unterkunft, das trotz aller Löschmaßnahmen ein Raub der Flammen wurde.

Durch das schnelle Eingreifen konnte allerdings eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäudeteile verhindert werden, berichtete Feuerwehrsprecher Christian Schmücker. Da der Rauch in mehrere Räume drang, prüft die Stadt Essen eine alternative Unterbringung der betroffenen Flüchtlinge.

Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

