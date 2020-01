Essen. Ein 24-Parteien-Haus im Essener Stadtteil Gerschede musste am Freitagmorgen geräumt worden. Im Dachgeschoss brannte eine Wohnung.

Feuer in Essener Dachgeschosswohnung – Haus evakuiert

Bei einem Brand in einer Wohnung in der Donnerstraße im Stadtteil Gerschede musste am Freitagmorgen ein 24-Parteien-Haus evakuiert werden. Nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Mike Filzen wurde niemand verletzt. In der Dachgeschosswohnung war im Wohnzimmer offenbar ein Elektrogerät in Brand geraten. Die Donnerstraße musste für den Einsatz der Feuerwehr gesperrt werden.