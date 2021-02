Feuer in Essen: Polizei nimmt mutmaßlichen Brandstifter fest

Essen. Zwischen 3 und 3.30 Uhr hat es am Mittwoch drei Mal in Essen-Frohnhausen gebrannt. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Brandstifter vorläufig fest.

Die Essener Polizei hat am Mittwochmorgen (24. Februar) im Stadtteil Frohnhausen einen mutmaßlichen Brandstifter vorläufig festgenommen. Kurz zuvor sei an drei Stellen in der Nähe Feuer ausgebrochen, so eine Polizeisprecherin.

Um kurz nach drei Uhr habe eine Anwohnerin die Leitstelle alarmiert und einen brennenden Mülleimer an der Kreuzung Berliner Straße / Aachener Straße gemeldet. Als der Streifenwagen wenige Minuten später eingetroffen sei, hätten die Beamten den Mülleimer auf dem Boden liegend vorgefunden mit glühenden Müllresten darin.

Zuerst brennt ein Mülleimer, zuletzt steht Sperrmüll in Flammen

Noch während die Beamten am Brandort Spuren sicherten, wurde gegen 3.17 Uhr bereits das nächste Feuer in der Berliner Straße gemeldet, diesmal in Höhe der Raffelberger Straße. Hier habe ein nicht mehr erkennbarer Gegenstand lichterloh gebrannt. Weil dieser an die Fassade eines Hauses gelehnt war und sich in unmittelbarer Nähe zu einem Verteilerkasten befand, sei das Gefahrenpotenzial hier deutlich höher gewesen als beim ersten Tatort. Die Feuerwehr habe aber durch rasches Eingreifen Schlimmeres verhindern können. Nun folgte der dritte Brand. Gegen 3.29 Uhr wurden die Beamten an die Kämpenstraße gerufen. Dort stand abgestellter Holzsperrmüll in Flammen.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte kurze Zeit später ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger an der Kreuzung Breslauer / Aachener Straße vorläufig festgenommen werden. Belastend für ihn: Utensilien, mit den die Feuer mutmaßlich gelegt worden waren, habe er bei sich getragen.

Die Polizei in Essen setzt ihre Ermittlungen fort.

