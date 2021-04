Heidhausen Feuer in Essen: Leerstehendes Vereinsheim komplett zerstört

Essen. Die Feuerwehr Essen ist zu einem Brand in Heidhausen gerufen worden. Ein ehemaliges Vereinsheim brannte vollständig aus.

Ein leerstehendes Vereinsheim in Essen-Heidhausen ist in der Nacht auf Karfreitag vollständig ausgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden die Einsatzkräfte um 2.52 Uhr zum ehemaligen Sportplatz an der Heidhauser Straße 139 gerufen.

Zwar brannte das Vereinsheim beim Eintreffen in voller Ausdehnung, durch den Einsatz von vier Strahlrohren konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Bäume verhindert werden. Rund vier Stunden dauerte der Einsatz, verletzt wurde niemand. Warum es zu dem Brand gekommen war, ist unklar, die Polizei ermittelt.