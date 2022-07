Feuer in Essen: Kripo ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Zwei Kellerbrände in kurzer Zeit: Am Samstag (9. Juli) musste die Essener Feuerwehr an der Bunsenstraße in Holsterhausen erneut ein Feuer löschen. Vier Tage zuvor hatte es dort ebenfalls gebrannt.

Essen. Innerhalb weniger Tage gab es in Essen-Holsterhausen zwei Kellerbrände. Nun wird wegen schwerer Brandstiftung ermittelt.

Nach den mysteriösen Kellerbränden innerhalb weniger Tage in ein und demselben Mehrfamilienhaus in Essen-Holsterhausen ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Das bestätigte eine Polizeisprecherin am Dienstag (12. Juli).

Und sie fügte hinzu: „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.“ Auch die Staatsanwaltschaft sei in die Ermittlungen eingeschaltet. Hinweise auf mögliche Täter und ihre Motive gebe es zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch nicht.

„Sehr merkwürdig“ findet die Vorfälle Feuerwehrsprecher Christoph Riße, der sich aber an Spekulationen über die Brandursache nicht beteiligt. Für die Ermittlungen sei die Kriminalpolizei zuständig. Die Polizeisprecherin verweist ebenfalls auf die Brandsachverständigen des Kriminalkommissariats 11.

Bewohner bleiben unverletzt

Beim ersten Kellerbrand am Dienstag (5. Juli) musste eine Person über die Drehleiter gerettet werden. Foto: Justin Brosch

Die Bunsenstraße in Holsterhausen: Am Samstagmorgen meldeten Anrufer der Leitstelle der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung aus einem Keller. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, habe sich der Notruf bestätigt: Aus einem Keller des dreieinhalbgeschossigen Mehrfamilienhauses drang schwarzer Rauch.

Die Einsatzstelle, so Riße, sei den Einsatzkräften nicht unbekannt gewesen: Erst am vergangenen Dienstag hatte es in demselben Keller gebrannt. „Die Brandintensität war aber höher als am Dienstag“, sagte der Feuerwehrsprecher.

Das Feuer vier Tage zuvor war am Nachmittag gegen 16 Uhr ausgebrochen. Der Rauch hatte sich im gesamten Treppenhaus ausgebreitet. Zwei Trupps der Berufsfeuerwehr mussten ausrücken und eine Person über die Drehleiter aus dem Haus holen, weil der Fluchtweg übers Treppenhaus schon versperrt war.

Am Samstag hatten die Bewohner das Mehrfamilienhaus rechtzeitig und unverletzt verlassen können. So konnten die Feuerwehrleute umgehend die Brandbekämpfung einleiten. Dazu gingen zwei Trupps unter Atemschutz mit handgeführten Strahlrohren in den Keller. Im Laufe des Einsatzes kamen mehrere Trupps zum Einsatz, um den Brand endgültig zu löschen.

Zugmaschine brennt aus

Glücklicherweise sei niemand verletzt worden. Im Anschluss musste das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht werden. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, zwei Rettungswagen und einem Notarzt für zwei Stunden im Einsatz.

Ebenfalls noch ungeklärt ist die Ursache eines Lkw-Brandes am Samstag auf der Kuhlhoffstraße in Altenessen. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr dort eintrafen, habe die Zugmaschine bereits in voller Ausdehnung gebrannt, so der Feuerwehrsprecher. Das Feuer drohte auf den mit Industriemaschinen beladenen Auflieger überzugreifen. Umgehend sei eine Brandbekämpfung mit zwei handgeführten Strahlrohren eingeleitet worden. Durch das schnelle Eingreifen konnte das Übergreifen verhindert werden. Der Verdacht, der Fahrer sei noch in der Zugmaschine, bewahrheitete sich nicht.

