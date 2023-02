Brand Feuer in Essen-Kray: Hanfpflanzen in Lagerhalle gefunden

Essen. Im Essener Stadtteil Kray ist der Dachstuhl einer Lagerhalle am Donnerstag in Brand geraten. Unterstützung bekam die Feuerwehr aus Dortmund.

Im Essener Stadtteil Kray hat der Dachstuhl einer Lagerhalle an der Straße „Am Zehnthof“ am Donnerstag (2.2.) Feuer gefangen. Feuerwehr-Sprecher Christoph Riße sprach am Mittag von einer „massiven Rauchentwicklung“, eine Rauchwolke war weithin in der Stadt sichtbar und sorgte für einige Aufsehen. Die Straße „Am Zehnthof“ musste in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Die Folge: Beeinträchtigen mit Staus in großen Teilen des Straßenverkehrs in Kray.

Über die Warn-App „Nina“ wurde kurz nach dem Bekanntwerden des Feuers am Mittag eine entsprechende Warnung an alle umliegenden Anwohnerinnen und Anwohner verschickt. Fenster und Türen sollten demnach nach Möglichkeit geschlossen bleiben, hieß es.

Feuerwehr Essen findet zahlreiche Hanfpflanzen

Um mit den Löscharbeiten vor Ort beginnen zu können, mussten sich die Einsatzkräfte zunächst gewaltsam Zutritt zu dem augenscheinlich leerstehenden Gebäude verschaffen, Türen wurden dazu aufgebrochen. In der Lagerhalle lagen verschiedene Dinge, ein Fund beschäftigt nun aber die Kriminalpolizei. Wie Christoph Riße berichtet, seien in dem Gebäude „zahlreiche Hanfpflanzen“ von den Feuerwehrleuten gefunden worden. Die Ermittlungen zu dem Fund wurden eingeleitet.

Als am späten Nachmittag der Brand zum Großteil gelöscht werden konnte, begannen die Nachlöscharbeiten in Kray, um etwaige Glutnester abzulöschen. Dabei bekamen die Essener Einsatzkräfte Unterstützung von der Feuerwehr aus Dortmund. Diese rückte mit einem sogenannten „Teleskopmasten“ nach Kray aus. Mit diesem Gerät könne man aus luftiger Höhe besser löschen, als es mit einer Drehleiter der Fall ist, erklärte Christoph Riße: „Man kommt mit dem Teleskopmasten besser in Dachfläche hinein.“

Wie es zu dem Brand der Lagerhalle „Am Zehnthof“ kommen konnte, ist derzeit noch unklar, verletzt worden sei niemand. In der Spitze des Einsatzes waren nach Angaben der Feuerwehr Essen circa 80 Kräfte vor Ort.

