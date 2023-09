Feuer in Essen-Kray: Rauch quillt aus Werkstatt-Halle

Die Feuerwehr hat in einer Werkhalle am Schacht Hubert in Kray am Mittwoch Mittag ein Feuer gelöscht.

Essen. Bei einem Brand am Mittwoch im Essener Stadtteil Kray ist niemand verletzt worden. Ein Pkw, der in einer Halle geparkt war, hatte Feuer gefangen.

Eine Industriehalle im Gewerbegebiet am Schacht Hubert in Essen-Kray hat am Mittwoch (6. September) gebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr bekam das Feuer schnell in den Griff.

In der etwa 80 mal 20 Meter großen Hallen befinden sich mehrere Werkstätten, teilte Feuerwehr-Sprecher Christoph Riße mit. In der Halle war ein Pkw abgestellt, der hatte aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen. Das Feuer fraß sich in die Zwischendecke der Halle. Besonders am Anfang, sagt Riße, habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben.

