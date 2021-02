Bei dem Wohnungsbrand in Essen-Frintrop löschten die beiden Trupps unter Atemschutz und mit Strahlrohr das Feuer (Symboldbild).

Blaulicht Feuer in Essen-Frintrop: Vier Verletzte durch Rauchgas

Essen. Bei einem Wohnungsbrand in Essen-Frintrop haben sich vier Bewohner eines Mehrfamilienhauses durch Rauchgas verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus.

Beim Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Essen-Frintrop sind am Mittwochnachmittag (24. Februar) vier Menschen verletzt worden. Alle hatten nach Angaben von Feuerwehrsprecher Christoph Risse Rauchgas eingeatmet.

Der Brand ereignete sich in der Werkhausenstraße, der Notruf ging um 16.35 Uhr bei der Leitstelle der Feuerwehr ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei die Rauchentwicklung aus dem ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses zu erkennen gewesen. Alle vier Bewohner hätten die Brandwohnung bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Essener Feuerwehr war mit einem Löschzug rund zwei Stunden im Einsatz

Aufgrund ihrer Verletzungen alarmierte der Einsatzleiter einen weiteren Rettungswagen sowie einen Notarzt nach. Parallel zur Versorgung der Verletzten wurde die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz und einem handgeführten Strahlrohr eingeleitet.

Ein weiterer Trupp kontrollierte ebenfalls unter Atemschutz die Wohnung oberhalb der Brandwohnung, wo sich aber keine Personen mehr aufhielten. Alle vier Patienten wurden nach der Erstversorgung in geeignete Kliniken transportiert.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug für rund zwei Stunden im Einsatz. Die Polizei habe die Brandursachenermittlung aufgenommen.

