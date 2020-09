Feuer im Laderaum eines Transporters – Fahrer verletzt

Essen. Der Fahrer eines Renault-Kastenwagens hat am Dienstag schwere Verletzungen im Gesicht und an den Händen erlitten.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Dienstagmittag im Laderaum eines Renault-Kastenwagens an der Matthias-Erzberger-Straße in Schonnebeck ein Feuer ausgebrochen. Dabei ist Kraftstoff ausgelaufen. Der 30 Jahre alte Fahrer erlitt beim Öffnen der Tür zur Ladefläche durch eine Verpuffung Brandverletzungen an Gesicht und Händen. Er wurde in Bochumer Bergmannsheil-Krankenhaus gebracht.

Fahrertür musste gewaltsam geöffnet werden

Das Feuer löschten die Einsatzkräfte mit Schaum, der austretende Kraftstoff wurde mit Bindemitteln aufgenommen. Um die Batterie abklemmen zu können, musste die Fahrertür gewaltsam geöffnet werden.

Der Einsatz war nach einer Stunde abgeschlossen. Die Polizei hat die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.