Die Feuerwehr war am Samstag, 8. April, an einem Heim für Menschen mit geistiger Behinderung am Schultenweg in Essen-Freisenbruch im Einsatz.

Blaulicht Feuer im Heim für Behinderte in Essen: Keine Verletzten

Essen. In einem Heim für Menschen mit geistiger Behinderung in Essen ist am Ostersamstag ein Brand ausgebrochen. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt.

Zu einem Wohnheim am Schultenweg in Essen-Freisenbruch wurde die Feuerwehr am Samstag, 8. April, gegen 18 Uhr gerufen. In einem Heim für Menschen mit geistiger Behinderung war es dort laut Feuerwehr zu einem Brand gekommen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war ein Zimmer verraucht. Zur Ursache für das Feuer konnte die Feuerwehr keine Auskunft geben. Es habe jedoch keine Verletzen gegeben. Zwei Löschzüge und die Freiwillige Feuerwehr Horst-Eiberg seien vor Ort im Einsatz gewesen.

