Wegen eines Feuers in einem Asia-Imbiss im Essener Südviertel ist die Moltkestraße am Freitagmittag gesperrt worden. Aus dem Laden drang dichter Rauch. Die Feuerwehr rückte um kurz nach 12 Uhr an.

Wie deren Sprecher Christian Schmücker berichtete, brannte es in der Küche des Schnellrestaurants. Die genaue Ursache war zunächst unklar.

