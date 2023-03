Feuer Essen: Mieter will brennende Wohnung nicht verlassen

Essen. Bei einem Feuer in Essen-Altenessen hat sich ein Mieter gegen die Rettung geweigert. Er wollte seine brennende Wohnung nicht verlassen.

Bei einem Feuer in einem Essener Mehrfamilienhaus am Schollbraukring in Essen hat sich ein Mieter gegen die Rettung durch die Feuerwehr geweigert. „Da nicht auszuschließen war, dass der Mieter aus dem zweiten Obergeschoss springen würde, wurde ein Sprungpolster in Stellung gebracht“, teilt die Feuerwehr Essen per Pressemitteilung mit. Erst nachdem der Brand gelöscht war, verließ der Mieter seine Wohnung. Alle anderen Bewohner hatten das Haus bereits zuvor verlassen. Lesen Sie hier: Essen: Ruhrbahn streikt zwei Tage, keine Kitas am Dienstag

Brand in Essen: Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung

Der Mann hatte sich beim Eintreffen der Feuerwehr auf den eigenen Balkon gerettet. Der Fluchtweg durch die brennende Wohnung war versperrt. „Warum er die Wohnung nicht verlassen wollte, ist unklar“, schreibt die Feuerwehr. Er wurde im Anschluss mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. (ck) Auch interessant: Die einzige Weinschule im Ruhrgebiet gibt es jetzt in Essen

