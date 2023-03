Festnahme: Joint bringt 19-jährigen Essener ins Gefängnis

Essen. Als die Bundespolizei einen 19-jährigen Drogenkonsumenten am Essener Hauptbahnhof überprüfte, kam heraus, wen sie da eigentlich vor sich hatte.

Einen mit Haftbefehl gesuchten Mann konnte die Bundespolizei am Freitag (3. März) am Essener Hauptbahnhof festnehmen. Der 19-Jährige hatte sich gerade einen Joint in der Nähe der Schließfachanlage gedreht – und fühlte sich offenbar sicher und unbeobachtet. Doch dem war keineswegs so.

Bahnmitarbeiter waren auf den jungen Mann aufmerksam geworden, der sich in der Nähe der Schließfachanlage ihrer Ansicht nach verdächtig benahm. Gegen 12.40 Uhr verständigten die Bahnmitarbeiter deshalb die Bundespolizei. Beim Eintreffen der Beamten beobachten diese, wie der 19-Jährige sich einen Joint drehte. Dieser sowie zwei Tütchen mit Marihuana wurden sichergestellt.

Gesuchter soll Falschgeld in Umlauf gebracht haben

Mit Hilfe seines Personalausweises konnte die Identität des Mannes zweifelsfrei festgestellt werden: Überprüfungen ergaben, dass der Deutsche durch die Staatsanwaltschaft Münster gesucht wurde. Das Amtsgericht Borken hatte gegen den Essener Anfang des Jahres Untersuchungshaft angeordnet. Ihm wird vorgeworfen, in zwei Fällen Falschgeld in Umlauf gebracht zu haben.

Der Gesuchte soll sich seit einigen Monaten im Verborgenen halten. Auch eine ihm im Januar 2021 auferlegte Bewährungsauflage soll der Mann nicht pflichtbewusst erfüllen. Der Hauptverhandlung blieb er im Januar ebenfalls unentschuldigt fern.

Die Einsatzkräfte nahmen den Polizeibekannten fest und brachten ihn zur Bundespolizeiwache. Nach seiner Festnahme wurde er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

