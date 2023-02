Bei einem Einsatz im Essener Hauptbahnhof wurde am Freitagmorgen auch ein Beamter verletzt.

Polizeieinsatz Festnahme in Essen: Fahrgast zeigt Waffe statt Fahrschein

Essen. Bei der Ticketkontrolle zieht ein Mann in Essen eine Waffe und bedroht den Zugbegleiter. Bei der Festnahme leistet er heftigen Widerstand.

Ein Mann hat einen Zugbegleiter mit einer Waffe bedroht und bei seiner Festnahme im Essener Hauptbahnhof heftige Gegenwehr geleistet. Erst mit Unterstützung der Bundespolizei konnte der Tatverdächtige am Ende festgenommen werden.

Am vergangenen Freitagmorgen war der Mann in einem Regionalexpress zunächst bei einer Ticketkontrolle aufgefallen. Statt des Fahrscheins zog der 21-Jährige eine Schusswaffe und drohte dem Zugbegleiter. Dieser alarmierte sofort die Polizei, nachdem der Bewaffnete ausgestiegen war.

Der Tatverdächtige verletzt einen Bundesbeamten mit einem Kopfstoß

Eine Streifenwagenbesatzung traf den Mann am Willy-Brandt-Platz an. Obwohl der Tatverdächtige heftigen Widerstand leistete, konnten die Beamten den Mann schließlich zu Boden bringen und fixieren. Als Bundespolizisten zur Unterstützung eintrafen und den Tatverdächtigen zum Streifenwagen bringen wollten, versetzte er einem der Bundesbeamten einen Kopfstoß und verletzte ihn so.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte eine schwarze PTB-Schusswaffe sowie ein Reizgas. Aufgrund eines möglichen Alkohol- und Drogenkonsums wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

