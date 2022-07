Festnahme in Essen: Dealer hatte 37 Heroin-“Bobbles“ im Mund

Zivile Einsatzkräfte der Essener Polizei haben in der Essener Innenstadt einen mutmaßlichen Drogendealer aus Guinea vorläufig festgenommen. Der Mann hatte 37 so genannte Heroin-Bobbles im Mund. (Symbolbild).

Essen. 37 so genannte Bobbles – alle mit Heroin oder Kokain gefüllt – hatte ein mutmaßlicher Drogendealer in Essen bei der Festnahme im Mund.

Die Polizei hat Mittwochvormittag (13. Juli) einen mutmaßlichen Drogenhändler in der Essener Innenstadt vorläufig festgenommen. Der 25 Jahre alte Tatverdächtige aus Guinea hatte 25 so genannte Bobbles mit Heroin und Kokain im Mund. Er habe sich energisch gegen die Festnahme gewehrt und dabei zwei Beamte leicht verletzt. Er selbst sei ebenfalls leicht verletzt worden, berichtet ein Polizeisprecher.

Beamte des zivilen Einsatztrupps hatten den mutmaßlichen Dealer – in der Szene „Ticker“ genannt – an zwei aufeinanderfolgenden Tagen (12. und 13. Juli) im Bereich der Marktkirche dabei beobachtet, wie er mit mutmaßlichen Drogenkonsumenten Gegenstände austauschte. Wie mehrfach berichtet, hat sich die Drogenszene in den letzten Jahren vom video-überwachten Rheinischen Platz zusehends die Viehofer Straße hinauf in die Innenstadt bis zum Bereich Porschekanzel/Marktkirche/Flachsmarkt verlagert. Wegen der Nähe zur Schützenbahn nennt sich die Ermittlungskommission der Polizei „EK Schütze“.

Ziviler Einsatztrupp der Polizei hat die Innenstadt weiter im Blick

Nach den beobachteten Drogengeschäften haben die Zivilpolizisten bei den Drogenkonsumenten mutmaßlich Heroin und Kokain sichergestellt. Gegen 11.15 Uhr sei der Zugriff an der Kettwiger Straße / Ecke Willy-Brandt-Platz erfolgt.

Bei seiner vorläufigen Festnahme fielen dem 25-Jährigen 37 sogenannte „Bobbles“aus dem Mund, die vermutlich mit Heroin und Kokain gefüllt waren. Gegen den Mann wird nun wegen mutmaßlichen Drogenhandels und Widerstands ermittelt.

Auch die vermeintlichen Käufer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Während das Rauschgiftkommissariat die Ermittlungen übernommen hat, behält der Einsatztrupp weiter die Innenstadt im Auge.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen