DJ Alle Farben wird im Rahmen einer Open-Air-Festival-Tour in Essen auftreten.

1Live „Festival Sommer“ in Essen mit Topic, Alle Farben und Moguai

Essen. Im Rahmen einer Open-Air-Festival-Tour macht der Radiosender 1Live im Juli auch Halt in Essen. Schauplatz wird der Delta Musikpark sein.

Der Radiosender 1Live kündigt im Rahmen einer Open-Air-Festival-Tour durch NRW auch zwei Veranstaltungen in Essen an. Am Freitag (23.7.) und Samstag (24.7.) macht der „Festival Sommer“ im Außenbereich des Delta Musikparks Station.

Zum Auftakt am Freitag sorgen die drei DJs Topic, Alle Farben und Moguai laut dem WDR-Sender für „Electro-Vibes und Summerfeeling“. Die Veranstaltung startet um 22 Uhr, die 200 Tickets sind nicht im freien Verkauf erhältlich, sondern werden unter der Woche ab Montag, 19. Juli, im Radioprogramm verlost (vier Tickets pro Gewinner).

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Veranstaltungskonzept könne jederzeit geändert werden

Der Samstag wird nicht musikalisch: Die Comedians Christian Huber und Tarkan Bagci werden ihren Podcast „Gefühlte Fakten“ auf der Bühne präsentieren. Dabei sprechen die Comedians „über alles, worüber sich Witze machen lässt – ohne fundiertes Hintergrundwissen, dafür mit klarer Meinung und massenhaft Pointen“.

Das Konzept des „Festival Sommers“ werde in Corona-Zeiten kontinuierlich auf Aktualität und Plausibilität geprüft und kann jederzeit in seinen Maßnahmen verstärkt oder gelockert werden, heißt es in einer Mitteilung.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen