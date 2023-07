Sommer Ferientipps für Familien in Essen: Umsonst und draußen

Essen. Nicht immer müssen Aktionen mit Kindern auch teuer sein. In Essen gibt es diverse Anlaufpunkte für Familien, die kostenlos sind. Eine Übersicht.

Wanderungen, Radtouren, auch ein Freibadbesuch und Tierbeobachtungen können Familien in Essen erleben ohne etwas zahlen zu müssen. Welche Angebote es umsonst und draußen im Sommer zu erleben gibt, haben wir in einer Übersicht zusammengestellt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Riesen-Sandkasten und Programm auf dem Essener Burgplatz

Ein bisschen Strandfeeling kommt auch in der Essener City auf, wenn auf dem Burgplatz wieder ordentlich Sand aufgeschüttet wird. Ab Freitag, 30. Juni, ist der XXL-Citysandkasten nach der Premiere im vergangenen Jahr wieder zurück auf dem Burgplatz. Bis zum 16. September können alle Kleinen und Spielbegeisterten in dem 14 mal 14 Meter großen und mit 52 Kubikmetern Sand gefüllten Kasten nicht nur Sandburgen bauen.

Ebenfalls am 30. Juni startet auf dem Burgplatz ein kostenloses Sommerprogramm für Kinder. Zwei Monate lang finden verschiedene Aktionen und Aktivitäten statt – darunter ein Repaircafé für Kinderspielsachen, ein Malworkshop, ein Workshop für selbst gebastelte Spielsachen und vieles mehr. Programminfos gibt es auf www.gemeinsam-fuer-stadtwandel.de/veranstaltungen.

Werksschwimmbad auf Essener Zeche Zollverein

Geöffnet ist das Freibad immer nur für wenige Wochen im Sommer, in diesem Jahr vom 26. Juni bis 13. August. Da das zwölf mal fünf Meter große Becken 2,40 Meter tief ist, ist es nur für Schwimmer geeignet. Nichtschwimmer dürfen nicht ins Becken, auch nicht mit Schwimmhilfen. Der Eintritt ist frei.

Höhepunkt ist in jedem Jahr der Arschbomben-Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer sich einen Wettkampf um den besten Sprung liefern. Auch hier ist die Teilnahme kostenlos. Termin: Samstag, 5. August. Adresse: Adresse: Gelsenkirchener Straße 181, Parkplatz C und Parkdeck Zollverein (kostenpflichtig), Zufahrt über Arendahls Wiese.

Parkour-Anlage auf Zollverein

Die 600 Quadratmeter große Fläche der Anlage befindet sich in der Nähe der Mischanlage und des Werksschwimmbads, ist öffentlich zugänglich und abends bis 22 Uhr beleuchtet. Die Kombination aus Würfeln, Stangen und Wandflächen ermöglicht Parkourfans die Trainingsgestaltung.

Interessierte können sich dort frei bewegen, oder an einem Training teilnehmen. Angeboten wird das für verschiedene Gruppen (Kinder, Erwachsene, Jugendliche, Techniktraining, Familientraining, Ü40, TIN). Die Trainings sind kostenlos und es ist keine Anmeldung notwendig. Infos bei Projektkoordinatorin Judith Boll unter 0151 1715 5363, j.boll@jugendwerk-essen.de oder www.jugendwerk-essen.de/parkour-zollverein.html ,über Facebook www.facebook.com/ParkourAufZollverein oder Instagram: www.instagram.com/parkouraufzollverein.

Soccer-Golf auf Zollverein

Beim Soccer-Golf im Zollvereinpark kann ein Parcours mit neun Fußballtoren durchlaufen werden. Dabei sollen möglichst wenig Schüsse mit dem Fußball benötigt werden. Der Parcours startet am Infocontainer auf Parkplatz A2 (Gelsenkirchener Straße 181) und führt durch die Industrielandschaft der Zeche. Geöffnet hat das kostenlose Angebot in der Regel bis Mitte Oktober von 11 bis 17 Uhr. Gegen Pfand können Fußbälle und Score-Cards geliehen werden.

Beliebte Spielplätze in Essen: Brehminsel, See und Siepental

Einen großen Spielplatz direkt an der Ruhr gibt es auf der Brehminsel in Essen Werden. Unter anderem sind Rutschen, Klettergeräte, Schaukeln – auch für Kleinkinder – und ein hölzernes Riesen-Boot auf der Wiese platziert. Außerdem ist genügend Platz für Picknickdecken und Ballspiele jeglicher Art.

Weitere Spielplätze, die sich lohnen, sind der Seespielplatz in Heisingen an der Lanfermannfähre und der im Siepental, Lanterstraße 31. Höhepunkte im Siepental: Seilbahn und Tunnelrutsche sowie viel Schatten.

Ausflug in den Essener Heissiwald

Auf dem sechs Hektar großen Areal leben Rotwild, Damwild, Wildschweine und Mufflons in einem großen Gehege, das man in einem Spaziergang umrunden kann. Von zwei Schaupodesten besteht die Möglichkeit, die Tiere zu beobachten. Möglich ist auch eine Tour auf dem Waldlehrpfad. Waldbesucher finden dort auf kleinen Schautafel jeweils den Hinweis auf die entsprechende Baumart. Adresse: Weg zur Platte 71.

Ziegen füttern im Essener Wichteltal

Einen Gnadenhof für Ziegen finden Familien im Essener Wichteltal. Tiere, die dort leben, haben ihr Zuhause verloren, sind im Tierheim gelandet oder wurden von der Polizei gefunden. Das Gehege selbst ist nicht zugänglich, man kann die Tiere aber vom Zaun aus beobachten und auch füttern. 20 Cent verlangt der alte Kaugummiautomat, der jetzt mit Ziegenfutter gefüllt ist. Wer kein Geld dabei hat, kann sich das Trockenfutter auf dem Boden zusammensammeln, dort liegen immer Reste, über die sich die Tiere freuen. Dieses Ausflugsziel ist besonders für Familien mit kleinen Kinder geeignet. Adresse: Wichteltal 218.

Boulebahnen auf Essener Stadtgebiet

Laut Stadt gibt es in Essen zahlreiche Möglichkeiten, Boule zu spielen. Plätze befinden sich auf Kinderspielplätzen sowie in Grün- und Parkanlagen.

Eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Kinderspielplatz Am Volkswald in Heidhausen

Kinderspielplatz Mentorstraße in Rellinghausen

Kinderspielplatz Christinenpark in Rüttenscheid

Kinderspielplatz Graßmannstraße (Bockmühlenpark) in Altendorf

Bürgerpark Auf’m Bögel in Haarzopf

Platz der Feintuchwerke in Werden

Kinderspielplatz Schillerwiese in Stadtwald

Kinderspielplatz Eskenshof in Überruhr-Holthausen

Grünanlage Duvenkamp in Heisingen

Kaiser-Wilhelm-Park in Altenessen-Süd

Stadtgarten im Südviertel

Elisenplatz im Ostviertel

Skaterbahn in Essen-Karnap, Kray und Heisingen

Egal ob mit Skateboard, Rollstühlen, Inlinern, Roller oder Fahrrädern: Verschiedene Elemente wie Rampen, Kanten und Geländer sind an der Heisinger Lanfermannfähre unweit des Sportlertreffs, im Volksgarten Kray (Ottostraße 61) und im Emscherpark in Karnap aufgebaut. Sportler aller Altersgruppen, Anfänger wie Fortgeschrittene sind dort willkommen.

Ruhrtalradweg durch Essen

Der Ruhrtalradweg ist ein 240 km langer Radweg entlang der Ruhr von der Quelle am Ruhrkopf bei Winterberg bis zur Mündung bei Duisburg-Ruhrort. Kurze Strecken sind auch mit kurzen Beinen möglich – beispielsweise vom Baldeneysee Richtung Steele. Wer schon etwas längere Beine oder einen Kinder-Fahrradanhänger hat, kann beispielsweise auch über Horst weiter zum Bochumer Eisenbahnmuseum fahren.

Ferienprogramm im Computainer in Essen-Vogelheim

Das Begegnungszentrum „Computainer“, Kleinstraße 28, in Vogelheim veranstaltet in den letzten drei Sommerferienwochen ein kostenloses Ferienprogramm für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Anmeldungen gibt es direkt vor Ort. Das Programm:

17. bis 21. Juli: 12 bis 15 Uhr Tanzworkshop

17. bis 28. Juli: 12 bis 15 Uhr Kreativ- und Bastelangebot

24. bis 28. Juli: 10 bis 13 Uhr Musikworkshop

31. Juli bis 4. August: 9 bis 15 Uhr Fußball- und Bewegungscamp auf der Grünanlage im Stakenholt in Zusammenarbeit mit dem Fußball-College. Anmeldung: https://www.fussball-college.de/feriencamps

Das Abschlussfest des Sommerferienprogramms findet am Freitag, 4. August, von 12 bis 15 Uhr im Computainer statt.

Ermäßigungen für Freibäder und Grugapark mit Ferienpass der Stadt Essen

Nicht umsonst, aber sehr günstig ist der Ferienpass, mit dem die Stadt große Erlebnisse für kleines Geld verspricht. Er kostet 1 Euro für Kinder und 2 Euro für Erwachsene, lässt sich online bezahlen und ausdrucken. Der Ferienpass gilt für die gesamten Sommerferien. All jene, die das kleine Kärtchen vorlegen, erhalten Ermäßigungen beim Eintritt in die städtischen Schwimmbäder, den Grugapark, und beim Besuch weiterer Ziele in Essen und Umgebung.

Für die Teilnahme an Veranstaltungen der Aktion Ferienspatz ist der Pass zwar nicht erforderlich, wer ihn jedoch bei der Buchung vorlegt, spart. Infos und eine Übersicht der Angebote gibt es unter https://ferienpass.essen.de/.

