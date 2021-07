Ferien Ferien in Essen: Noch viele Plätze frei in Jugendbetreuung

Essen. Fahrten, Ausflüge, Workshops – und Lern-Angebote: Für Kinder und Jugendliche in Essen gibt es während der Ferien noch freie Plätze.

Auch nach dem Start der Sommerferien gibt es noch freie Plätze in Essener Jugend-Freizeiten und -Fahrten. Darauf weist das Jugendamt hin. „Aktuell gibt es 875 Angebote für die Ferien im Ferienspatz, in vielen Bereichen sind noch Plätze frei, und es werden weiterhin neue Angebote geschaffen“, sagt Jugendamt-Sprecherin Stefanie Kutschker.

Die Angebote sind wegen Corona in diesem Jahr nicht als Broschüre erschienen, sondern nur digital - dafür wird das Programm laufend erweitert. Hier gibt’s die Übersicht: https://ferienspatz.essen.de.

Lern-Angebote an 70 Schul-Standorten

Außerdem gibt es an 70 Schul-Standorten im Stadtgebiet Lern-Angebote für Kinder und Jugendliche. Organisiert werden sie von der Stadst, den Wohlfahrtsverbänden sowie freien Trägern. „Um die Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt in diesen schwierigen Zeiten bestmöglich zu unterstützen, ziehen alle Akteure an einem Strang. Die Wohlfahrtsverbände und Bildungsträger haben passgenaue Konzepte für ein attraktives Ferienangebot entwickelt“, berichtet Andrea Schattberg, Leiterin des Fachbereichs Schule der Stadt Essen. „Die Kommune unterstützt diese Bemühungen, indem sie Räumlichkeiten und Infrastruktur zur Verfügung stellt.“

