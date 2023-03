Feiernde Schüler: Mottowoche in Essen fast ohne Zwischenfall

Essen. Ordnungsamt und Polizei patrouillieren zurzeit an der Regattatribüne am Baldeneysee, dem Treffpunkt von feiernden Schülern.

Die so genannte „Motto-Woche“ der Essener Gymnasien und Gesamtschulen endet am Freitag, 31. März, und ist bislang weitgehend ohne größere Zwischenfälle verlaufen.

Bei der „Motto-Woche“, der letzten Schulwoche vor den Osterferien, verkleiden sich die angehenden Abiturienten und Abiturientinnen täglich nach einem anderen Motto – besonders beliebt sind Motti wie „Helden der Kindheit“ oder „Geschlechtertausch“ – sodass Männer Frauen- und Frauen Männerkleidung anziehen.

Verkleidungstage werden vorher genehmigt

In der Vergangenheit hatte die „Motto-Woche“ häufig zu Vandalismus und massivem Alkohol-Missbrauch geführt, sodass Schulen teilweise drastische Beschränkungen vornehmen mussten. So gilt es heute als üblich, dass die Motti vorher von der Schulleitung abgesegnet werden – auch um diskriminierende oder anstößige Motti wie „Asi“ oder „Straßenstrich“ zu verhindern.

Der Regattaturm am Baldeneysee hat sich in den letzten Jahren zunehmend zu einem Treffpunkt für feiernde Schülerinnen und Schüler während der Motto-Woche etabliert. In den Jahren vor Corona hatte es dort erhebliche Beschwerden über Müll und Vandalismus gegeben. In diesem Jahr, berichten „See-Manager“ Boris Orlowski und die Essener Polizei übereinstimmend, habe es erneut Einsätze des Ordnungsamtes und der Polizei gegeben. Die waren aber im Vergleich zu den Vorjahren harmlos: Am Dienstag waren etwa 300 Jugendliche auf der Tribüne, am Mittwoch 500. Dienstagabend musste die Tribüne geräumt werden, weil vereinzelte Bierflaschen geflogen seien.

Sind genügend Müllcontainer am Regattaturm?

Widersprüchliche Aussagen gibt es immer noch über Müll-Container: Laut Orlowski seien zusätzliche Container aufgestellt worden; Schülerinnen und Schüler vor Ort beklagen jedoch, dass es weiterhin zu wenige Möglichkeiten gebe, leere Flaschen ordnungsgemäß zu entsorgen. Im Übrigen haben Abiturienten beobachtet: Diejenigen, die am schnellsten Ärger machen am See, seien gar keine Abiturienten, sondern andere Jugendliche, die sich unters feiernde Volk mischen. Orlowski erklärt die Regel für die Regattatribüne und alle anderen Treffpunkte rund um den Baldeneysee: „Der See gehört allen, und so lange sich alle benehmen, ist alles gut. Wenn nicht, ist die Party vorbei.“

