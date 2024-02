Feier eskaliert: Mann schlägt auf Zugbegleiter ein

Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen. Am Freitag, 2. Februar, nahmen Beamte einen gewalttätigen Mann im RE 1 fest. (Symbolbild)

Essen Erst feierte der 37-Jährige seine Entlassung aus dem Knast, dann landete er im Polizeigewahrsam in Essen.

Kaum aus dem Knast und schon wieder mit dem Gesetz in Konflikt: Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 37-Jährigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Der Mann soll zunächst in einem Zug gewalttätig geworden sein und später auch im Gewahrsam der Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen.

Wie diese berichtet, fuhr der Tatverdächtige am Freitagabend mit einem Bekannten im RE 1 über Duisburg nach Essen. Beide sollen zuvor in Düsseldorf die Entlassung des 37-Jährigen aus einer Justizvollzugsanstalt gefeiert haben. Auch in der Bahn soll das „Gelage“ weitergegangen sein.

Mitreisende halfen, den Gewalttäter festzuhalten

Als der Tatverdächtige begann, gegen eine Toilettentür zu treten, schritten die beiden Zugbegleiter ein. Sie gaben später an, dass der Mann sie beleidigt und bedroht und sie auch geschlagen und nach ihnen getreten habe. Mitreisende sollen schließlich geholfen haben, denn gewalttätigen Mann bis zum Eintreffen des Zuges im Hauptbahnhof Essen festzuhalten.

Die alarmierte Bundespolizei brachte den 37-Jährigen auf die Wache, wo er weiter randalierte und auch Beamte angegriffen haben soll. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann mit 1,5 Promille stark alkoholisiert war. Seine Feier endete an diesem Abend schließlich im Gewahrsam der Polizei Essen.

