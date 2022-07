Die Markierungen auf der Fahrbahn vor dem Lidl in Altenessen sollen jetzt noch einmal verändert werden.

Verkehr Fehlplanung: Wie es am Lidl in Altenessen jetzt weitergeht

Essen-Altenessen. Die Baustelle vor Lidl an der Altenessener Straße behindert seit Wochen den Berufsverkehr. Wie und wann das Problem nun gelöst werden soll.

Vor dem neuen Lidl an der Altenessener Straße gibt es seit mehreren Monaten Verkehrschaos. Die Baustelle sorgt vor allem im Berufsverkehr für Staus. Nachdem vor kurzem erneut eine Abnahme der Baustelle gescheitert ist, geben Stadt Essen und Lidl jetzt ein neues Datum bekannt.

Am Montag, 11. Juli, solle eine erneute und hoffentlich erfolgreiche Abnahme erfolgen, damit der Verkehr wieder auf allen Spuren fließen kann. Aktuell ist die Altenessener Straße im betroffenen Bereich in jede Richtung nur einspurig freigegeben. Lidl bestätigt, dass die Freigabe zuletzt an „einer falschen Markierung der Fahrstreifen“ gescheitert ist.

Fehler bei der Markierung vor dem Lidl-Parkplatz in Altenessen

Dabei ist das nicht die erste Panne, die Liste an Problemen während der Baustelle ist lang. Eigentlich hätte sie schon zur Eröffnung der Filiale beendet sein sollen. Doch erst gab es Lieferschwierigkeiten bei Teilen für die neue Ampelanlage, dann stellte sich während der Baumaßnahme heraus, dass die Pläne nicht passten.

Weil ein Verkehrsgutachten im Zuge der Planungen für die neue Filiale ergeben hatte, dass der Verkehr auf der Altenessener Straße durch die Ansiedlung des Lebensmittel-Discounters stärker belastet werden würde, wurde eine Spur für Linksabbieger vorgesehen. Die zusätzliche Spur soll verhindern, dass Autos für einen Rückstau sorgen, wenn sie auf den Lidl-Parkplatz fahren wollen und eine Lücke im Gegenverkehr abwarten müssen.

Doch obwohl bereits die Gehwege verschmälert wurden, fiel die Linksabbiegerspur zu schmal aus – der Grund für einen der gescheiterten Abnahmetermine. Dazu teilt Lidl mit: „Hinsichtlich der Fahrbahnbreiten wurde in den vergangenen Wochen gemeinsam mit der Stadt eine Lösung mit geänderten Breiten gefunden.“ Doch die Markierungen erfolgten danach offensichtlich nicht dementsprechend, so dass sie nun teilweise wieder entfernt und neu aufgebracht werden müssen: „Im nächsten Schritt folgt eine Korrektur der Markierung der Fahrstreifen durch Lidl.“

Anlieger, durchfahrende Verkehrsteilnehmer und Mitglieder der Bezirksvertretung hatten schon mehrfach auf eine Fertigstellung gedrängt und hoffen nun erneut darauf. „Für die Unannehmlichkeiten möchten wir uns bei den Anwohnern, unseren Kunden und allen Verkehrsteilnehmern entschuldigen“, heißt es dazu nun von Lidl.

Stadt Essen verweist auf Verantwortung von Lidl als Bauherrn

Die Stadt Essen weist die Verantwortung für die lange Bauzeit von sich. „Grundsätzlich muss in Zusammenhang mit der Situation an der Altenessener Straße betont werden, dass die Firma Lidl und nicht die Essener Stadtverwaltung verantwortlich für den Ausbau des Kreuzungsbereichs ist“, teilt Pressesprecher Patrick Betthaus mit. Lidl sei der verantwortliche Bauherr, der die Fachfirmen beauftragt habe.

Diese seien für die ordnungsgemäße Umsetzung verantwortlich, doch es sei zu einer falschen Markierung gekommen. „Die Baufirma entfernt derzeit die Markierung mit einem für die neue Fahrbahndecke schonenden Verfahren. Im Anschluss wird die Markierung dann neu aufgetragen“, so Betthaus. „Nach Angaben von Lidl sollen diese zeitlich so abgeschlossen werden, dass eine erneute Prüfung und Abnahme (sofern alles korrekt ist) durch das Amt für Straßen und Verkehr Anfang kommender Woche erfolgen kann.“

