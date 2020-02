Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fehlende Plätze: Spitzenwert ist 2022 erreicht

Den Höhepunkt an fehlenden Plätzen für Erstklässler wird die Stadt Essen laut aktueller Prognosen im Schuljahr 2022/23 erreicht haben - das ist in zweieinhalb Jahren: Dann fehlt Platz für 20,6 Eingangsklassen. Das sind, wenn man 25 Kinder pro Klasse rechnet, mehr als 500 i-Dötzchen.

Diese Welle flacht aber in den darauf folgenden Jahren ab – entsprechend muss man die zusätzlich nötigen Plätze jetzt so errichten, dass in Zukunft keine leeren Schulen in Essen stehen, sondern der Schulraum angepasst werden kann. „Wir brauchen“, sagt Schuldezernent Muchtar Al Ghusain, „eine atmende Architektur.“