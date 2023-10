In der „Zeche“ im Essener Stadion an der Hafenstraße findet zum ersten Mal ein Rollstuhlfahrer-Stammtisch statt. Fans im Rollstuhl können ihre Sorgen und Wünsche vorbringen.

Fußball Fans im Rollstuhl: Was sie bei Rot-Weiss Essen erleben

Essen. Rot-Weiss Essen veranstaltet zum ersten Mal einen Stammtisch für Fans mit Behinderung. Zu Gast ist Stürmer Ron Berlinski, der Autogramme gibt.

Zum ersten Rollstuhlfahrer-Stammtisch lädt Rot-Weiss Essen alle Fans im Rollstuhl in die „Zeche“ im Stadion an der Hafenstraße ein. Los geht es am Dienstag, 17. Oktober, um 19.07 Uhr. Als sportlicher Gast wird RWE-Stürmer Ron Berlinski zu Gast sein, der laut Ankündigung „nicht nur alle Fragen beantworten, sondern sich auch für Fotos und Autogramme ausreichend Zeit nehmen“ wird. Auch andere RWE-Fans mit Behinderung sind eingeladen.

Einer, der mit der ganzen Familie an dem Stammtisch teilnehmen will, ist Uwe Müller. Mit seinem Sohn Christian (18), der das Down-Syndrom hat, im Rollstuhl sitzt und großer RWE-Fan ist, fährt er regelmäßig zu Spielen seines Lieblingsvereins. Über die Situation für Rollstuhlfahrer im Stadion hatte sich Uwe Müller schon einmal gegenüber unserer Redaktion beklagt, nachdem ein ein alkoholisierter Fan gestrauchelt war und im Fallen den an Christians Rollstuhl befestigten Schirm beschädigt hatte.

Christian (18) aus Essen hat das Down-Syndrom und sitzt im Rollstuhl. Seinen Vater Uwe Müller ärgert die Rücksichtslosigkeit anderer Fans bei den Spielen von Rot-Weiss Essen. Foto: UM

Essener klagt über Rücksichtslosigkeit anderer RWE-Fans

Ein Problem: Vor den Plätzen für die Rolli-Fahrer sind Sitzplätze für Fans ohne Behinderung – und wenn diese aufspringen und stehenbleiben, ist den Rollstuhlfahrern die Sicht aufs Spielfeld versperrt. Die Probleme sind dem Verein und der städtischen Grundstücksverwaltung Essen (GVE) als Hausherrin bekannt. Sie durch bauliche Maßnahmen zu beheben, werde einige Zeit dauern, sagte uns die GVE.

Uwe Müller klagt über das Verhalten anderer Fans: „Die Leute sind rücksichtslos.“ Nicht habe er die Erfahrung gemacht, dass sie oft ohne Rücksicht die die Sicht aufs Spielfeld blockierten. Häufig seien auch die Behindertenparkplätze vor dem Stadion von Fans ohne Behinderung belegt. Es sei sogar schon vorgekommen, dass andere Fans die Rolli-Fahrer mit Bierbechern beworfen hätten. Etwas verbessert habe sich aus seiner Sicht an der Situation bislang nicht.

Ron Berlinski, Stürmer von Rot-Weiss Essen, ist der sportliche Gast beim ersten Rollstuhlfahrer-Stammtisch im Stadion an der Hafenstraße. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

RWE will mit Fans über Wünsche, Anregungen und Sorgen sprechen

Beim Stammtisch hat er nun die Gelegenheit dazu, ihre Kritik vorzubringen. Im Anschluss an die Fragen und Fotos mit Ron Berlinski möchten der neue RWE-Fanbeauftragte Daniel Mucha und der der Behindertenbeauftragte Stephan Wilhelm laut Ankündigung „mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über Wünsche, Anregungen und Sorgen rund um die Rot-Weiss-Heim- und Auswärtsspiele sprechen“.

Wer beim ersten Rollstuhlfahrer-Stammtisch dabei sein möchte, kann sich bis Donnerstag, 12. Oktober, per E-Mail an behindertenbeauftragter@rot-weiss-essen.de anmelden.

