Fan-Archiv von Rot-Weiss Essen dokumentiert Corona-Zeit

Kontrollen an der Hafenstraße in Essen: Die Corona-Pandemie beeinträchtigt auch den Stadionbesuch.

Essen. Wie haben die Fans von Rot-Weiss Essen die Corona-Pandemie erlebt? Anhänger sollen ihre Eindrücke rund um den Fußball fürs Fan-Archiv schildern.

Die Coronapandemie ist auch an Rot-Weiss Essen und seinen Fans nicht spurlos vorübergegangen. Im Stadion an der Hafenstraße spielte die Mannschaft vor leeren Rängen, aktuell ist die Zuschauerzahl auf maximal 12.500 begrenzt. Das ehrenamtliche RWE Fanarchiv möchte diese ungewöhnlichen Monate dokumentieren und fragt deshalb alle RWE-Anhänger: Wie habt ihr die Corona-Zeit erlebt?

Hat die Liebe zu Rot-Weiss Essen während der Coronapandemie gelitten?

Interessante Aspekte könnten sein: Wie war es, die Spiele am Bildschirm im Live-Stream zu verfolgen statt im Stadion? Wie haben Fans den Neustart empfunden? Hat sich beim Stadionbesuch etwas verändert? Hat die Liebe zu RWE durch Corona gar gelitten?

Karsten Plewnia vom RWE Fanarchiv sammelt dazu Berichte. Wer ihm schreiben will, schickt seine Eindrücke an Rot-Weiss Essen 1907 e.V., c/o Fanarchiv, Hafenstraße 97a, 45356 Essen) oder schreibt per E-Mail an rwefanarchiv@gmx.de. Nähere Infos: https://www.rot-weiss-essen.de/2021/09/29/aufruf-des-rwe-fanarchivs/

