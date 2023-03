Familienvater über depressive Ehefrau: Trennung keine Option

Essen-Rüttenscheid. Die Frau eines Essener Physiotherapeuten erkrankt an Depressionen und versucht, sich das Leben zu nehmen. Wie er als Angehöriger damit umgeht.

Die Krankheit war für ihn zunächst nicht greifbar. Noch heute empfindet er sie als gesellschaftliches Tabu. „Jeder versucht, sich als unantastbar darzustellen“, sagt Tobias Müller, der eigentlich anders heißt, zum Schutz seiner Familie aber lieber anonym bleiben möchte. „Dabei kann jeder Depressionen bekommen.“

Sieben Jahre ist es her, dass sich bei der Frau des Rüttenscheider Physiotherapeuten erste Anzeichen zeigten. „Sie hatte Stimmungsschwankungen, wurde immer träger, ihr wurde alles zu viel, sie hat immer mehr geschlafen und sich zurückgezogen“, erinnert er sich. Warum passiert das?, habe er sich immer wieder gefragt. Er selbst habe immer zwei bis drei Jobs gehabt, dafür gesorgt, dass das Geld reinkam. Ihr Verhalten habe er nicht richtig nachvollziehen können. Die Folge: Streit und Unzufriedenheit.

Rüttenscheider Physiotherapeut kämpfte mit Selbstzweifeln

„Das Thema Depression war für mich weit weg“, sagt Müller. „Das waren Leute, die nur rumsitzen und nichts schaffen. Ich wusste nicht, dass die Krankheit viele Gesichter hat.“ In ihrem Job habe seine Frau beispielsweise lange funktioniert. Der große Schock kam an Weihnachten. „Ich war allein mit den Kindern auf dem Spielplatz. Als ich zurückkam, kam sie lethargisch die Treppe runter und war nicht ansprechbar.“ Sie hatte eine Überdosis Tabletten genommen. Müller rief den Krankenwagen, seine Frau konnte gerettet werden, kam anschließend zunächst in eine Psychiatrie.

Lange suchte der Physiotherapeut nach Antworten. Dass er keine bekam, eines der schwersten Dinge für ihn. Wenn er seine Frau nach ihren Beweggründen fragte, dann sagte sie: Ich weiß es nicht. „Ich hatte große Selbstzweifel“, erinnert sich Müller. „Ich habe mich gefragt: Tue ich meiner Partnerin überhaupt gut? Denn wenn es der Partnerin so schlecht geht, dann muss man doch etwas falsch gemacht haben.“ Zu den Zweifeln kam die alleinige Verantwortung für Kinder, Haus und Finanzen. „Mit Hängen und Würgen“ brachte er alles unter einen Hut.

Nach dem Suizidversuch: „Der Freundeskreis wird kleiner“

Depressionen: Hier bekommen Betroffene und Angehörige Hilfe Betroffene von Depressionen können sich in Essen an verschiedene Stellen wenden. Viele dieser Stellen helfen auch Angehörigen. Eine Übersicht (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Ambulante Versorgung Auf der Internetseite der Ärztekammer Nordrhein kann man Adressen von niedergelassenen Haus- und Fachärzten suchen: www.aekno.de/presse/arztsuchen/arztverzeichnis.

Auf der Website der Psychotherapeutenkammer NRW sind Adressen von psychologischen Psychotherapeuten veröffentlicht (mit und ohne Kassenzulassung): www.ptk-nrw.de/patientenschaft/psychotherapeutensuche. Stationäre Versorgung Kliniken Essen-Mitte (Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Suchtmedizin), Henricistraße 92, Telefon: 0201 174 0, E-Mail: psychiatrie@kliniken-essen-mitte.de.

LVR-Klinikum Essen, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Virchowstraße 174, Telefon: 0201 7227 0, E-Mail: rk-essen@lvr.de.

Katholisches Klinikum Essen, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Hülsmannstraße 17, Telefon: 0201 6400 1370.

Kliniken Essen-Süd, Klinik für Kinder und Jugendpsychiatrie, Pattbergstraße 1–3, Telefon: 0201 40892251. Beratungsstellen Sozialpsychiatrischer Dienst des Gesundheitsamts Essen, Hindenburgstraße 29, Telefon: 0201 8853 305 (bis Durchwahl -314).

Arbeiter-Samariter-Bund, Henricistraße 108, Telefon: 0201 2696294.

Treffpunkt, Essener Kontakte e.V., Frohnhauser Platz 1, Telefon: 0201 740777, E-Mail: spz@essener-kontakte.de.

Frauenberatung und Psychotherapie Distel e.V., Julienstraße 26, Telefon: 0201 776777, E-Mail: info@distel-ev.de

„Stützpunkt“ im Sozialpsychiatrischen Zentrum Essen-Borbeck, Germaniaplatz 3, Telefon: 0201 6400 5341, E-Mail: stuetzpunkt@kk-essen.de. Selbsthilfe Wiese e.V., Beratungsstelle für Selbsthilfe, Eulerstraße 17, Telefon: 0201 207676, Website: www.wiesenetz.de.

Zu den schmerzhaften Erfahrungen, die Müller in der schweren Zeit machen musste, gehört diese: „Der Freundeskreis wird kleiner.“ Denn mit der Erkrankung wollten die meisten sich nicht auseinandersetzen. Hilfe habe er als Angehöriger auch von professioneller Seite nicht bekommen, berichtet er: „Niemand sagt einem, wie man mit der depressiven Person jetzt am besten umgehen soll.“ Ganz abgesehen vom Alltag, der selbstverständlich weiterhin gestemmt werden will. Die Kinder müssen in die Kita und die Schule, Geld muss verdient und Rechnungen müssen bezahlt werden.

Heute, sieben Jahre später, geht es der Familie besser. Regelmäßige Therapiesitzungen besucht Müllers Frau nicht mehr, doch sie hat eine Psychologin, zu der sie bei Bedarf gehen kann. Ganz weggehen, davon ist Müller überzeugt, wird die Depression nie. Gerade in der dunklen Jahreszeit fällt seine Frau in Tiefs.

Für ihn bedeutet das: Er muss der Starke sein. Immer. „Ich versuche, sie möglichst nicht zu belasten und ihr keinen Druck zu machen“, sagt er. Und wenn sie sich über etwas aufregt, das aus seiner Sicht nur eine Kleinigkeit ist, dann schluckt er seinen Ärger herunter. Sie meint es eigentlich nicht so, denkt er dann. Den Kindern haben sie gesagt, dass Mama Männchen im Kopf hat und dass es manchmal daran liegt, wenn sie schimpft. Manchmal ruft Müller seine Frau alle zwei Stunden an und fragt, ob alles in Ordnung ist. Er hat immer im Hinterkopf, dass etwas passieren könnte.

Arbeit hilft Rüttenscheider Physiotherapeuten beim Verarbeiten

Beim Verarbeiten hilft ihm seine Arbeit. „Ich merke, dass ich nicht zur Ruhe kommen, nicht zu viel nachdenken darf“, erklärt Müller. Auch deshalb fährt er nie in den Urlaub. Denn wenn die Beschäftigung fehlt, dann komme er ins Grübeln. Ein paarmal hat er versucht, zur Therapie zu gehen. Doch dort werde man darauf getrimmt, seine eigenen Interessen und Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen, ist Müllers Erfahrung. Und das funktioniere für ihn aktuell nicht.

Zwölf Jahre ist er mit seiner Frau zusammen, zehn davon verheiratet. Natürlich, sagt Müller ganz offen, habe er auch an eine Trennung gedacht. Das wäre ein leichter Ausweg gewesen und hätte ihm einige Konflikte erspart. Aber: „Ich habe Ja gesagt, in guten wie in schlechten Zeiten.“ Er sei kein Freund davon, Dinge einfach wegzuwerfen. Und außerdem passten seine Frau und er grundsätzlich sehr gut zusammen. Wenn sie Wesensveränderungen durchmache, dann liege das schlicht an der Krankheit. „Wir haben einen ordentlichen Weg für uns gefunden“, betont Müller.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

